Специалист назвал Геруса безграмотным манипулятором

Представитель президента в правительстве Андрей Герус сознательно манипулирует данными по ценам на электроэнергию и вводит в заблуждение общество, выполняя политический заказ. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, реагируя на высказывания Андрея Геруса в интервью изданию «Главком».

Эксперт назвал манипуляцией утверждение Геруса, что цена на электроэнергию в Украине не должна превышать цены на нее в Словакии и Беларуси. И обратил внимание, что стоимость электроэнергии у других стран-соседей Украины значительно выше.

«Это сознательная манипуляция. Герус сознательно выбрал удобные страны для сравнения. Но, например, в других соседей - Венгрии, Румынии и Польше цена на электроэнергию для промышленных потребителей значительно выше, чем в Украине. Это легко можно проверить, зайдя на сайт Евростата. Но с этими странами он почему-то не сравнивает», - написал Трохимец.

Он также добавил, что с Беларусью цены вообще не стоит сравнивать, ведь эта страна променяла свой суверенитет на энергетическую и финансовую зависимость от России - как часть Союзного государства с РФ, Беларусь получает газ по 127 $ / тыс. кубометров. В то время как Украина покупает газ вдвое дороже - за 260 $.

Эксперт указал на некорректность сопоставления цены электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в Украине и в Словакии.

«Некорректно сравнивать цены на отдельных сегментах рынка. Надо сравнивать цены для конечного потребителя. Если пойти от обратного в «расчетах» Геруса, где он пытается убедить всех, что цены для промышленных потребителей выросли на 20%, то, исходя из данных того же Евростата, сегодня цена в Украине - 8,9 евроцентов за 1 кВт * ч. В то же время стоимость электроэнергии в Словакии - 14,4 евроцента за 1 кВт * ч », - отметил Трохимец.

И снова обратил внимание, что сравнивать цену электроэнергии в Украине и Словакии некорректно, ведь страны имеют разную структуру производства электроэнергии и, соответственно, разные цены на электроэнергию. Поэтому такое сравнение - это сознательная манипуляция.

«Если же говорить о «рынке на сутки вперед», то Словакия выбрана Герус для своих манипуляций не случайно. 90% электроэнергии в этой стране производится на атомных и гидроэлектростанциях, что и позволяет держать такую ​​цену на рынке «на сутки вперед». Здесь Словакия - абсолютный ценовой минимум для Восточной Европы. В Украине же совсем другая структура электроэнергетического комплекса. Поэтому не учитывать этот фактор является или откровенной технической безграмотностью, или сознательной манипуляцией. Или и то и другое », - считает Трохимец.

Енергоексперт завернул внимание, что и формулу «Роттердам+», которая уже прекратила действовать после запуска с июля этого года нового рынка электроэнергии, Андрей Герус пытается выдать за тариф, хотя на самом деле это была лишь прогнозная цена, то есть верхний предел цены для тепловых электростанций.

«На самом деле то, что Герус называет« Роттердам+»является так называемой« прогнозной цене », или« price cap» - то есть верхней границей цены для тепловых электростанций. На самом деле электроэнергия продалась по ценовым заявкам в Энергорынок значительно дешевле. И это известно Герусу. Но он продолжает спекулировать на теме «Роттердам +» исключительно с одной целью - удержаться в информационном пространстве и дискредитировать частную компанию ДТЭК и ее акционера Ахметова, создавая им негативный образ. Это больше похоже на политический заказ, а не правды или защита интересов граждан», - написал Трохимец.

Напомним, Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявила, что формула «Роттердам+» позволила Украинский сэкономить до 40 млрд грн., Поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы “Роттердам+" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручное регулирование цен на уголь.