Медики рассказали состоянии пострадавших в одесском пожаре

Среди пострадавших - мужчины и женщины в возрасте от 16 до 37 лет. Один из них - иностранец, остальные - украинцы.

В больнице рассказали о состоянии пострадавших в пожаре Tengrinews

Шестеро пострадавших во время пожара в одесском отеле Токио Стар находятся в реанимации. Об этом в субботу, 17 августа, заявил заведующий ожоговым отделением больницы №10 Александр Ставратий, сообщает Радио Свобода.

В эту больницу доставили семерых из десяти госпитализированных в результате пожара, которые получили наиболее серьезные повреждения.

По данным врача, двое из пострадавших – одесситы, четверо – жители других населенных пунктов Украины. Еще один пострадавший – гражданин другого государства.

"[Поражены] различные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Преобладающая патология – термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рот, язык – все было черного цвета", – сказал Ставратий.

Он уточнил, что среди госпитализированных в его заведении пострадавших – трое женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 37 лет.

Завідувач опековим відділенням 10 лікарні Одеси Ставратій Олександр про лікування постраждалих. З 10 госпіталізованих 9 досі в лікарнях, 7 з них - саме в опековому центрі pic.twitter.com/l4SsoURBmb — Michael Shtekel (@mishajedi) August 17, 2019

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

Также сообщалось, что на трагедию в Одессе отреагировал президент Зеленский. Он заявил, что кроме виновных в пожаре к ответственности привлекут владельца гостиницы.

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