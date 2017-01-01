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Появились фото и видео последствий пожара в Токио Стар с высоты птичьего полета

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Огнем была объята половина второго этажа здания. Крыша частично сгорела, а само здание уцелело.
Пожар в Одессе унес жизни восьми человек
Пожар в Одессе унес жизни восьми человек
Думская

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В сети появились кадры, снятые на месте пожара в одесской гостинице, где в ночь на субботу погибли восемь человек и еще 10 пострадали. Фото и видео, снятое с высоты птичьего полета, опубликовало местное издание Думская.

Как видно на снимках, пламя прожгло половину крыши. Огнем была объята половина второго этажа здания. Кое-где на крыше есть дыры. Само здание уцелело.

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Напомним, ночью в Одессе произошел пожар в отеле Токио Стар. Погибли восемь человек, 10 пострадали. Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на трагедию, а премьер Владимир Гройсман поручил проверить пожаробезопасность гостиниц и санаториев.

 

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Теги: Одесса, видео, фото, огонь, пожар, Токио Стар, отель
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