Суд проводит новое заседание по мере пресечения Грымчака

Судьи пытаются понять, как теперь взять под стражу замминистра после ошибки в судебной решении.

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Деснянский районный суд Чернигова начал новое заседание из-за ошибки в отчестве фигуранта, которая попала в решение о взятии под стражу замминистра по вопросам ВОТ Юрия Грымчака. Об этом сообщает УНН.

Накануне во время оглашения судьей меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 6 млн грн была допущена ошибка.

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В материалах дела и постановлении суда было неверно указано отчество Грымчака. Поэтому сейчас решается, действительно ли решение об избрании меры пресечения. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".

Напомним, ранее адвокат Юрия Грымчака предположила, что его придется "перезадерживать".

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