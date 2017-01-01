Полиция рассматривает минимум три версии пожара в Одессе

Одна из версий - поджог отеля был совершен с целью сокрытия более тяжкого преступления.

Бех говорит, что по пожару в Одессе отрабатывают несколько версий Facebook Олега Беха

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Полицией рассматривается несколько версий событий, связанных с пожаром в гостинице "Токио Стар". Об этом сообщил глава Нацполиции Одесской области Олег Бех, передает пресс-служба ГУ НП области.

Наиболее вероятной причиной пожара является нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Однако правоохранители рассматривают и другие версии: поджог с целью сокрытия другого тяжкого преступления и неосторожное обращение с огнем.

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"Расследование этого дела взято под личный контроль министра внутренних дел и председателя Нацполиции", - заверил Бех.

"Сейчас следователями проводятся все необходимые мероприятия для установления причины трагедии и лиц, в ней виновных", - подчеркнул он. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание электропроводки на щитовой.

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В результате пожара десять человек госпитализированы, четверо из них - в тяжелом состоянии. Еще восемь погибли. Сейчас их личности устанавливаются.

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