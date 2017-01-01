Портнов не был фигурантом дела о госизмене - прокуратура АРК

В СБУ также говорят, что в данный момент Портнов не фигурирует как подозреваемый в других уголовных производствах.

Портнов доказал, что не фигурирует в деле о госизмене и других Facebook Андрея Портнова

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Прокуратура АРК подтвердила, что экс-замглавы АП Андрей Портнов не имел процессуального статуса в деле о государственной измене, связанной с захватом Крыма Россией. Письма об этом привел в своем телеграм-канале Андрей Портнов.

“Друзья, информирую вас, что фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моем участии в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершение. Уголовное дело закрыто“, - подчеркнул он.

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Портнов показал три письма из прокуратуры и СБУ. В первом и третьем прокуратура АРК подтверждает, что существовало дело о госизмене, связанное с захватом Крыма, однако Портнову не предъявлялись подозрения.

Кроме того, он не фигурирует в других производствах под руководством прокуратуры АРК. Во втором письме СБУ подтверждает, что Портнов не является фигурантом уголовных производств как подозреваемый, также его не объявляли в розыск.

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Что касается производства о госизмене, о котором ранее шла речь, 15 августа следствие приняло решение о его закрытии в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

“Во время досудебного расследования о подозрении никому не сообщалось“, - говорится в письме.

Портнов также подчеркнул, что заголовки СМИ, которые после этой новости написали о закрытии дела в отношении Портнова, некорректны.

“Уважаемые журналисты, сообщившие сегодня, что в отношении меня закрыто дело о госизмене, разъясняю повторно. В отношении меня никогда не было такого дела, о чем я опубликовал вчера сразу три документа“, - подчеркнул он.

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В прокуратуре АР Крым подтвердили, что фактовое дело закрыто, и отметили, что подозрения в рамках расследования никому не предъявляли, а у Портнова не было процессуального статуса в этом производстве, передает также “Интерфакс-Украина“.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал недвижимость сына Николая Азарова в Италии и Украине.

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