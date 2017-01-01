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Суд принял новое решение по задержанию Грымчака

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Суд исправил технические ошибки в вынесенном накануне решении об аресте топ-чиновника МинВОТ.
В решение по Грымчаку внести исправления
В решение по Грымчаку внести исправления
Facebook Юрия Грымчака

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Деснянский райсуд Чернигова принял решение об исправлении ошибок в постановлении о заключении под стражу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, сообщает УНН.

"Суд постановил считать верным отчество подозреваемого "Николаевич" вместо неверно указанного в постановлении "Михайлович", - говорится в постановлении суда.

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В постановлении было неправильно указано отчество Грымчака, номер производства, фамилия и инициалы защитника. Все эти ошибки решением суда исправлены.

Напомним, ранее адвокат Юрия Грымчака заявила, что его, вероятнее всего, придется "перезадерживать".

 

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Теги: суд, арест, МинВОТ, Юрий Грымчак
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