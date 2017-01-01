Минздрав прокомментировал обыски в Институте рака
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Нацполиция провела санкционированные обыски в Национальном институте рака 16 августа. Эту информацию подтверждает Минздрав.
Был изъята документация в служебных помещениях Национального института рака и по месту жительства отдельных врачей, подозреваемых в противоправной деятельности, отмечают в пресс-службе.
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Расследование проводилось в рамках уголовного производства по признакам части 3 статьи 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Вопрос о сообщении отдельным сотрудникам Национального института рака о подозрении в совершении преступления пока решается.
"Позиция МОЗ Украины остается неизменной: любые злоупотребления, мошенничества и спекуляции на здоровье и жизни пациентов являются недопустимыми", - подчеркнули в ведомстве.
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"Министерство готово к сотрудничеству, чтобы виновные понесли справедливое наказание и подобная практика не распространялась в медицинских учреждениях", - заверили в МОЗ.
Напомним, ранее сообщалось, что врачей из Института рака задержали за взятки.