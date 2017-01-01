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Суд не смог перезадержать Грымчака без ошибок

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Судья ошиблась в фамилии адвоката и не назвала порядок вступления в силу нового постановления.
В решении о "перезадержании" Грымчака судья допустила новые ошибки - адвокат
В решении о "перезадержании" Грымчака судья допустила новые ошибки - адвокат
УНИАН

Деснянский суд Чернигова решил исправить ошибки в постановлении об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, однако вместо этого допустил новые в новом постановлении.  Об этом заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш, передает Громадське.

“Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки“, - иронизирует она.

“Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, судья не назвала порядок вступления в силу этого постановления“, - отметила адвокат.

“Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака - ред) в СИЗО“, - уверяет Матяш.

Она заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судьи и Государственное бюро расследований.

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Теги: Грымчак, взятие под стражу, задержание, ошибки, суд, адвокат
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