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На Луганщине ликвидировали три нарколаборатории

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Помещения были приспособлены для выращивания конопли с высоким содержанием тетрагидроканабиола путем гидропоники.
На момент обыска урожай конопли был собран и вывезен
На момент обыска урожай конопли был собран и вывезен
Нацполіція України

Правоохранители ликвидировали три лаборатории по выращиванию наркосодержащих растений конопли в Рубежном и Лисичанске. Об этом сообщает управление Нацполиции в Луганской области в субботу, 17 августа.

"В ходе проведения трех санкционированных обысков на территориях частных домовладений в городах Рубежное и Лисичанск полицейские обнаружили специально построенное помещение, подвальное помещение, чердак и гараж, которые были приспособлены для выращивания растений конопли с высоким содержанием тетрагидроканабиола путем гидропоники. Нарколаборатории были оборудованы системами освещения, кондиционирования воздуха и полива", – говорится в сообщении.

На момент обыска урожай конопли был собран и вывезен в неизвестном направлении.

Полицейские задержали 42-летнего владельца помещений, ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о посеве или выращиваниеи снотворного мака или конопли (ч.2 ст.310 УК Украины).

Рубежанский городской суд Луганской области избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 153 тысяч гривен.

По данным полиции, после избрания судом санкции под стенами суда прошла акция протеста против этого решения с требованием об избрании подозреваемому более строгого пресечения.

Cмотрите фотогалерею: На Луганщине ликвидировали три нарколаборатории

Ранее на Буковине изъяли более девяти тысяч кустов конопли. Десять посевов наркосодержащих растений были спрятаны среди кукурузы на поле площадью примерно 240 гектаров.

Также в Запорожской области полиция обнаружила крупную плантацию элитной конопли. Готовый к употреблению "товар" переправляли в оккупированный Крым. В ходе обысков изъято более 6000 кустов каннабиса.

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Теги: наркотики, марихуана, фото, полиция, конопля, Луганская область, наркоторговля, канабис
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Источник: korrespondent.net

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