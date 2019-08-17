За Грымчака не станут вносить залог

Родные Юрия Грымчака переходят в режим "семьи, у которой отец в тюрьме", отметила супруга замминистра.

Жена подозреваемого в мошенничестве замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака – Юлия Грымчак, заявила, что не будет вносить залог за мужа. Она рассказала об этом в зале суда во время общения с журналистами, сообщают Буквы в субботу, 17 августа.

"Никаких залогов. Ну, где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно, бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирала бы денег. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Эта схема неприемлема. Тем более что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос не стоит. Мы не будем вносить залог", – сказала Юлия Грымчак.

Жена замминистра отметила, что ее родные переходят в режим "семьи, у которой отец в тюрьме".

"У нас план А – выжить, план Б – чтобы отец вернулся домой", – добавила она.

В свою очередь УНН сообщает, что Юрий Грымчак уже отправлен в Черниговское СИЗО.

Как сообщалось, вечером 14 августа правоохранители задержали Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Накануне суд в Чернигове постановил взять Грымчака под стражу на два месяца под залог в 6 млн гривен.

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