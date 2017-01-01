Уроженец Калуша "выбивал" несуществующие долги с предпринимателей, угрожая им расправой.

Злоумышленника задержали при получении очередного "транша" в $10 тысяч СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области криминального "авторитета" на систематическом вымогательстве больших сумм денег у представителей коммерческих структур. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 17 августа.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой, если ему не заплатят.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя 70 тысяч американских долларов. Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере 10 тысяч долларов", – добавили в СБУ.

Фигуранту дела объявили о подозрении в совершении преступления по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины). Готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала криминального "авторитета" за вымогательство $70 тысяч

Ранее чиновники Госгеонедр были задержаны на вымогательстве $400 тысяч. Деньги вымогались за подписание документов по возвращению имущества и имущественных прав по гранитному карьеру.

Также в Житомирской области правоохранители задержали участников ОПГ, которые вымогали деньги у предпринимателей.

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