Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе за день три обстрела, ВСУ без потерь

Комментариев: 0
Обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия фиксировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Объединенные силы соблюдают условия прекращения огня
Объединенные силы соблюдают условия прекращения огня
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток трижды нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 17 августа.

Так, враг открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – возле Павлополя, Водяного и Лебединского.

Напомним, за сутки 16 августа сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные не понесли потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь