В Днепре котенок застрял в двери балкона и умер
В Днепре на улице Петра Калнышевского, 38, котенок застрял в двери балкона, открытой на проветривание, и скончался от тромбоза задних конечностей. Об этом сообщает Информатор в субботу, 17 августа.
"Неравнодушные соседи не сразу смогли понять, откуда слышится жалобное мяуканье. Определив, что звук доносится с третьего этажа, на место вызвали бригаду ГСЧС. Спасатели приехали быстро и достали котенка. Малыша сразу отвезли в ветклинику", – говорится в сообщении.
Животному диагностировали сильный тромбоз задних конечностей и сделали необходимые уколы. Однако прогноз сразу был не обнадеживающим и котенок умер.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре котенок застрял в двери балкона и умер
Ранее в Николаеве мужчина открыл стрельбу из пистолета на улице и убил кота. Полиция завела уголовное дело. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, на Полтавщине суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за нанесение увечий коту.
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