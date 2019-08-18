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В Днепре котенок застрял в двери балкона и умер

Комментариев: 3
Спасатели приехали быстро и достали котенка. Малыша сразу отвезли в ветклинику, но спасти не смогли.
Котенок из последних сил звал на помощь
Котенок из последних сил звал на помощь
Светлана Романова / Facebook

В Днепре на улице Петра Калнышевского, 38, котенок застрял в двери балкона, открытой на проветривание, и скончался от тромбоза задних конечностей. Об этом сообщает Информатор в субботу, 17 августа.

"Неравнодушные соседи не сразу смогли понять, откуда слышится жалобное мяуканье. Определив, что звук доносится с третьего этажа, на место вызвали бригаду ГСЧС. Спасатели приехали быстро и достали котенка. Малыша сразу отвезли в ветклинику", – говорится в сообщении.

Животному диагностировали сильный тромбоз задних конечностей и сделали необходимые уколы. Однако прогноз сразу был не обнадеживающим и котенок умер.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре котенок застрял в двери балкона и умер

Ранее в Николаеве мужчина открыл стрельбу из пистолета на улице и убил кота. Полиция завела уголовное дело. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, на Полтавщине суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за нанесение увечий коту.

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Теги: животные, животное, кошки, Днепр, кот, коты, домашние животные, кошка, балкон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    18.08.2019, 11:12
Оценка:  0
ЗаУкраину
лучше бы таким образом подох тот кто сунул сюда эту "новость".
МАРИНА***КЛИМОВА    18.08.2019, 01:23
Оценка:  +2
МАРИНА***КЛИМОВА
БМ, это типо новость?
atos    18.08.2019, 01:26
Оценка:  +1
atos
Тут, что редакторы, что коры, ПТУшники с тремя классами образования. Со своими мега новостями, как в двери умер котик)))
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