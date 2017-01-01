Задержан владелец сгоревшего отеля в Одессе

Прокуратура готовит подозрение Вадиму Черному по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице.

Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы Токио Стар предпринимателя Вадима Черного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в субботу, 17 августа.

"Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице Токио Стар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

По данным ГСЧС, отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В июле в здании должна была быть плановая проверка, но из-за смены формы собственности представителя ГСЧС на проверку не допустили.

Правоохранители проверяют три версии пожара в отеле Токио Стар: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой.

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