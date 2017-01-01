Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, без потерь

Сепаратисты в течение минувших суток, 17 августа, восемь раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет.

За сутки на Донбассе восемь обстрелов facebook.com/pressjfo.news

В течение 17 августа, сепаратисты на востоке Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать. Об этом сообщили в штабе ООС в воскресенье, 18 августа.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В основном обстрелы велись в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пищевик и Южное.

С начала текущих суток противник совершил два обстрела украинских позиций.

Отметим, что днем ранее сепаратисты обстреляли позиции украинских военных 12 раз. За сутки же15 августа на Донбассе также было зафиксировано 12 обстрелов, потерь у ВСУ не было.

Напомним, что в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут “адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения сепаратистами режима прекращения огня.

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