Итоги 17 августа: Пожар в отеле и путаница с Грымчаком

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Одессе произошел пожар в отеле Токио Стар dumskaya.net

В Одессе девять человек погибли из-за пожара в гостинице; суд исправил ошибку в постановлении о задержании замглавы МинВОТ: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Одессе произошел масштабный пожар в отеле

В ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице Токио Стар. Погибли девять человек и еще десять пострадали. В момент пожара в отеле находились 200 человек.

По данным ГСЧС, гостиница имела противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В июле в здании должна была быть плановая проверка, но владелец внес изменения в документы, и работники службы не смогли туда попасть.

Правоохранители проверяют три версии инцидента: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием. Владельца гостиницы предпринимателя Вадима Черного задержали.

Иран сообщил о создании аналога российского ракетного комплекса С-300

В Иране завершилась работа над созданием зенитно-ракетного комплекса Бавар-373, который по своим характеристикам является аналогом российского ЗРК С-300.

В Минобороны страны утверждают, что система успешно прошла необходимые испытания и ее представят на следующей неделе.

В Судане официально договорились о разделе власти

Оппозиционная коалиция Судана и правящий военный совет в присутствии наблюдателей из других стран подписали окончательное соглашение о разделении власти.

В ближайшие недели в стране должен быть создан совет из представителей военных и оппозиции, а после трехлетнего переходного периода планируется провести новые выборы.

Совбез ООН впервые за 50 лет провел заседание по Кашмиру

Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вопросу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир.

На свадебном праздновании в Кабуле прогремел взрыв

В одном из свадебных залов на западе Кабула произошел взрыв. По словам очевидцев инцидента, террорист-смертник взорвал себя возле сцены, где было много детей.

Как сообщают СМИ, в результате взрыва погибли более 40 человек и около 100 пострадали.

Суд принял новое решение по делу Грымчака из-за ошибки

Деснянский районный суд Чернигова принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Несмотря на то, что документ еще не вступил в силу, Грымчака оставили в Черниговском СИЗО.

Жена подозреваемого в зале суда заявила, что не будет вносить залог за мужа.

Помощнику Грымчака избрали меру пресечения

Деснянский суд Чернигова принял решение взять под стражу на два месяца помощника замглавы МинВОТ Юрия Грымчака – Игоря Овдиенко. Также предусмотрена возможность внесения четырех миллионов гривен залога.

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