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Оборвался трос: В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга

Комментариев: 3
Потерпевшие - жители Львовской области 1998 и 1993 года рождения.
Несчастный случай произошел в ТК “Буковель“
Несчастный случай произошел в ТК “Буковель“

В субботу вечером на карпатском курорте “Буковель“ двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва головного троса.

Об этом сообщило Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской обладминистрации, передает местное издание “Курс“.

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Во время прыжка они упали на пешеходную дорожку и получили травмы. Одного пострадавшего доставили в Яремчанскую центральную районную больницу, второго в тяжелом состоянии отправили в Ивано-Франковск, он находится в реанимации областной клинической больницы.

Пресс-секретарь “Буковеля“ Оксана Островская сообщила, что курорт решил приостановить работу аттракциона.

“Курорт предоставил предпринимателю участок для ведения деятельности, поэтому фактически не несет ответственность за работу предпринимателя. И все же несчастный случай произошел именно в ТК “Буковель“, поэтому курорт решил временно прекратить работу экстремального аттракциона, на котором произошел несчастный случай и мы инициируем проверку всех имеющихся на курорте экстремальных развлечений, чтобы ни один человек больше не пострадал. На данный момен, представители сервиса сообщили, что трос, который оборвался, имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован. Сейчас ждем экспертизу“, - сообщила Островская.

Как сообщалось, 28 июля в Железном Порту парень залез на колесо обозрения и сорвался вниз: У него ЧМТ и кома.

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Теги: Карпаты, аттракцион, несчастный случай, туристы
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    18.08.2019, 12:03
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Адреналина захотелось? Ну, получили по полной.
Кайдаш    18.08.2019, 11:47
Оценка:  +1
Кайдаш
Роу- чего?? Слов иноземных развелось...
Люблю_Украину    18.08.2019, 12:06
Оценка:  0
Люблю_Украину
если позволить себе волнгый перевод, то что-то вроде " упасть с высоты на асфальт и получить незабываемые эмоции"
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