На пляже нет спасателей и водной техники .

На Арабатской стрелке в море унесло девочку на надувном круге

На Арабатской стрелке в море унесло девочку на надувном круге

В селе Стрелковое Генического района произошел трагический инцидент - 17 августа утонула девочка 6-7 лет.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Ольга Данилова.

По словам женщины, ребенка пытались спасти отдыхающие своими силами, но “это было нереально“. Она добавила, что ребенка на надувном кругу уносило далеко в открытое море.

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“На пляже нет спасателей, водной техники которая может быстро отреагировать и спасти жизнь. О каком туризме все говорят, когда люди постоянно тонут в водах Азовского моря? Когда предприниматели, хозяева баз отдыха не берут на себя ответственность за жизни людей. Почему нет спасателей, зная о ситуации на курорте? Почему нет дежурного патруля МЧС? Кто дал разрешение и подписал документы на предпринимательскую деятельность? Вопросов почему, на самом деле очень много“, - написала волонтер.

Как сообщалось 21 июня, воздушный шар с туристами унесло в горы в Египте.

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