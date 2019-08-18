Эксперт опроверг миф об убытках от формулы «Роттердам+»

Утверждение НАБУ о том, что от введения формулы «Роттердам+» были нанесены убытки в размере 19 млрд.грн. является мифом. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания «Корреспондент».

«Общеизвестно, что формула «Роттердам+» определяет прогнозное значение тарифа ТЭС. По факту же тариф ТЭС всегда был другим. За период действия формулы были периоды, когда ТЭС работали с отрицательной рентабельностью, чего Порядок в принципе не предусматривает. Таким образом, нет прямой связи между «Положением о расчете прогнозного тарифа ТЭС» и самим тарифом ТЭС. Соответственно, оценить подобным образом объемы ущерба вообще не представляется возможным. В Положении четко указано, что оно относится исключительно к прогнозному значению ОРЦ», - отметил Марунич.



Эксперт добавил, что Порядок утверждал также методику расчета тарифов генерации: АЭС, ГЭС, ТЭЦ. В последующем все эти тарифы учитывались в оптовой рыночной цене электроэнергии, а она непосредственно влияла на тариф потребителя.

«Однако на потребителя оказывали влияние все игроки на рынке, поэтому утверждать, что ущерб был нанесен именно ТЭС без понимания влияния других игроков рынка, изменения его структуры, влияния субсидирования населения на промышленных потребителей, по меньшей мере, несправедливо», - полагает Дмитрий Марунич.



По его мнению, также невозможно прямым счетом, как делает НАБУ, переносить влияние фрахта в тарифе ТЭС на потребителей, поскольку он всего лишь использовался для прогноза тарифа. «В результате, достоверно определить, как фактически данная переменная транслировалась в тариф конечного потребителя попросту невозможно», - констатировал сопредседатель Фонда энергостратегий Дмитрий Марунич.



Напомним, Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила ранее, что формула «Роттердам+» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.



Экономическую обоснованность и законность формулы «Роттердам+» подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

