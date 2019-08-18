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В центре Одессы рухнул балкон

Комментариев: 2
На этот раз рассыпался балкон дома №47.
В центре Одессы рухнул балкон
© dumskaya.net
Фото 1/4
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
В центре Одессы рухнул балкон
Никто из людей не пострадал
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В Одессе очередное обрушение части здания произошло на Канатной улице. 

Об этом сообщает активист Демьян Ганул, передает Думская.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в начале августа на этой же улице рухнул балкон с памятника архитектуры, а в прошлом году из-за падения части балкона серьезно травмировался человек. 

Как сообщалось 10 июня, во время концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция со звуковым оборудованием.

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Теги: Одесска, рухнул балкон
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    18.08.2019, 14:58
Оценка:  0
SEMPENTY
К сожалению такое случается не редко, Охраной памятников архитектуры никто не занимается.
Coюзник    18.08.2019, 15:01
Оценка:  0
Coюзник
ждут пока завалится, а потом на месте строят ... какой нибудь ТРЦ
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