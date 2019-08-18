В центре Одессы рухнул балкон

На этот раз рассыпался балкон дома №47.

Никто из людей не пострадал

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Читай также: На пляже в Одессе сошел оползень В Одессе очередное обрушение части здания произошло на Канатной улице. Об этом сообщает активист Демьян Ганул, передает Думская. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в начале августа на этой же улице рухнул балкон с памятника архитектуры, а в прошлом году из-за падения части балкона серьезно травмировался человек.

Как сообщалось 10 июня, во время концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция со звуковым оборудованием.

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