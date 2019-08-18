В центре Одессы рухнул балкон
На этот раз рассыпался балкон дома №47.
В центре Одессы рухнул балкон
© dumskaya.net
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В центре Одессы рухнул балкон
Никто из людей не пострадал
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В Одессе очередное обрушение части здания произошло на Канатной улице.
Об этом сообщает активист Демьян Ганул, передает Думская.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в начале августа на этой же улице рухнул балкон с памятника архитектуры, а в прошлом году из-за падения части балкона серьезно травмировался человек.
Как сообщалось 10 июня, во время концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция со звуковым оборудованием.
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