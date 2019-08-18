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Экологическое ЧП в Донецке: "Власти ДНР" признали тревожные данные

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Санэпидемслужба провела анализ воды.
В воде превышена норма содержания кишечной палочки
В воде превышена норма содержания кишечной палочки
novosti.dn.ua

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В оккупированном боевиками Донецке сделали повторные анализы загрязнения реки Кальмиус и они оказались просто ужасающими.

По данным сепаратистских изданий, повторная проверка местной санэпидемслужбы подтвердила высокий уровень кишечных палочек в воде. Так, их число составило до 7 миллионов на литр воды, когда норма составляет 5 тысяч на литр.

Интересно, что данный показатель был зафиксирован и при первом анализе, который проводили неделей ранее.

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Кроме того, санэпидемслужба провела анализ воды на наличие холеры. Анализы показали, что в Кальмиусе ее нет, но еще четыре пробы изучаются.

Напомним, что оккупанты давно запретили купаться и ловить рыбу в Кальмиусе, но жители Донецка этот запрет игнорируют.

Как сообщалось 12 августа, в Донецке случилось ЧП - в реке Кальмиус произошел массовый мор рыбы.

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Теги: "ДНР2, Донецк, экология, вода, река, экология
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Комментариев (0)
SEMPENTY    18.08.2019, 15:22
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну еще бы... столько гадить в эту несчастную реку...
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