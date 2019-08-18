Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье парочка занялась сексом на глазах у детей

Комментариев: 1
Пара предалась любовным утехам под деревом возле многоэтажки.
Неподалеку гуляли дети
Неподалеку гуляли дети
Скриншот

В Запорожье парочка неадекватов занялась сексом прямо у многоэтажки в самый разгар дня, когда рядом гуляли дети.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Читай также: Парочка занялась сексом в студии киевского радио

По словам очевидцев, пара предалась любовным утехам под деревом, не обращая внимания даже на то, что ее снимают. В то же время местные жители выразили возмущение, поскольку совсем рядом играли дети.

Как сообщалось 12 июля, в Киеве прямо на улице парочка занялась сексом на капоте авто.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: секс, Запорожье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Nikolas_Adver    18.08.2019, 16:50
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
совсем безмозглые животные, хуже псов вонючих, рагулье.....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь