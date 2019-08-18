В Запорожье парочка занялась сексом на глазах у детей

Пара предалась любовным утехам под деревом возле многоэтажки.

В Запорожье парочка неадекватов занялась сексом прямо у многоэтажки в самый разгар дня, когда рядом гуляли дети.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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По словам очевидцев, пара предалась любовным утехам под деревом, не обращая внимания даже на то, что ее снимают. В то же время местные жители выразили возмущение, поскольку совсем рядом играли дети.

Как сообщалось 12 июля, в Киеве прямо на улице парочка занялась сексом на капоте авто.

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