В Запорожье парочка занялась сексом на глазах у детей
Пара предалась любовным утехам под деревом возле многоэтажки.
В Запорожье парочка неадекватов занялась сексом прямо у многоэтажки в самый разгар дня, когда рядом гуляли дети.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
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По словам очевидцев, пара предалась любовным утехам под деревом, не обращая внимания даже на то, что ее снимают. В то же время местные жители выразили возмущение, поскольку совсем рядом играли дети.
Как сообщалось 12 июля, в Киеве прямо на улице парочка занялась сексом на капоте авто.
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