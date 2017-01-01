В Украину вернется жара до +37 - синоптики

С понедельника, 19 августа, на территорию Украины возвращается жаркая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов. А с середины недели ожидается повышение до 32-37 градусов в южных, центральных и восточных областях.

Однако уже в четверг, 22 августа, жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на Западе в течение недели возможны периодические локальные осадки.

“Предварительный прогноз для Киева на День Независимости. 24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов. Уточнение — обязательно“, — отметила Диденко.