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В Украину вернется жара до +37 - синоптики

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В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов.
Жара вернется в Украину
Жара вернется в Украину
С понедельника, 19 августа, на территорию Украины возвращается жаркая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. 
 

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В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов. А с середины недели ожидается повышение до 32-37 градусов в южных, центральных и восточных областях.
 
Однако уже в четверг, 22 августа, жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на Западе в течение недели возможны периодические локальные осадки.
 
“Предварительный прогноз для Киева на День Независимости. 24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов. Уточнение — обязательно“, — отметила Диденко.
 
 
Напомним, что в июле 2019 года температура воздуха была самой высокой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.
 
В Киеве зафиксировали самый жаркий день года 13 августа.
 
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Теги: погода, жара, прогноз погоды, синоптики, погода в Украине
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Источник: korrespondent.net

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