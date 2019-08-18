В Николаеве задержали блогера, жестоко избившего ветерана АТО

Видеоблогер Сороченко угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами .

Сороченко изберут меру пресечения в Хмельницком скриншот из видео

В субботу, 17 августа, вечером в Николаеве задержали видеоблогера Артура Сороченко, который жестоко избил ветерана антитеррористической операции (АТО).

Об этом сообщают “Факты“.

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По словам спикера хмельницкой полиции Инны Глеги, Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

Как известно, видеоблогер ранее на видео отрицал российскую агрессию против Украины и угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами.

Как сообщалось 14 августа, избившего ветерана АТО блогера из Бердичева объявили в розыск.

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