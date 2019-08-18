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В Николаеве задержали блогера, жестоко избившего ветерана АТО

Комментариев: 11
Видеоблогер Сороченко угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами .
Сороченко изберут меру пресечения в Хмельницком
Сороченко изберут меру пресечения в Хмельницком
скриншот из видео

В субботу, 17 августа, вечером в Николаеве задержали видеоблогера Артура Сороченко, который жестоко избил ветерана антитеррористической операции (АТО).

Об этом сообщают “Факты“.

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По словам спикера хмельницкой полиции Инны Глеги, Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

Как известно, видеоблогер ранее на видео отрицал российскую агрессию против Украины и угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами. 

Как сообщалось 14 августа, избившего ветерана АТО блогера из Бердичева объявили в розыск.

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Теги: ветеран АТО, избиение, блогер, Николаев, Хмельницкий
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Комментариев (12)
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Nikolas_Adver    18.08.2019, 17:47
Оценка:  -5
Nikolas_Adver
мне вот интересно, обоссыки рагульские, сколько вы свою сраную галицыю оборонять будете? ставлю все свои боевые против вашей сраной 1 гривны, что.... нисколько! сдадите сразу, еще и в ноги упадете, унижаясь и умоляя, жoпу свою подставляя, и клянясь в вечном....., как обычно всю свою срaную историю))
Letohradek    18.08.2019, 17:45
Оценка:  +1
Letohradek
Хорошая работа СБУ! Теперь этот ватный скот, в сыром подвале, будет выражать свою "гражданскую позицию"! Пора браться и за Бигмировских ватных уйобков!
Nikolas_Adver    18.08.2019, 17:56
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
СранаяБендеровскаяУблюдочная блогера поймала))долгие годы сложнейшей слежки + внедрение в подпольную организацию.... и IP пробито!!!! всем "хероя" с закруткой на спине!!!! дебилы блять... 70% страны пересажать хотите? да там внутри самой сбу половина вас ненавидит, рагулье тупое, не говоря о народе
Letohradek    18.08.2019, 18:09
Оценка:  +1
Letohradek
Когда не будет места в тюрьмах, для особо буйных ватных ублюдков, начнем отстреливать! Привыкай к земле, неадекватное!
SergioS    18.08.2019, 17:41
Оценка:  +1
SergioS
Помечтай, п*идор козломордый.
Nikolas_Adver    18.08.2019, 17:35
Оценка:  -6
Nikolas_Adver
скоро это будет массово. и "не будет бандеровцам покоя ни днем ни ночью, ни на востоке ни на западе, и дернутся они сами массово, и вонять будут, вися!" (евангелие от донбасса)
Nikolas_Adver    18.08.2019, 17:39
Оценка:  -5
Nikolas_Adver
аки пропездни и задрыпонцы обделанные! аминь))))))
Антибес    18.08.2019, 17:26
Оценка:  -4
Антибес
Это его гражданская позиция.Он имеет полное право эту позицию высказывать.Ведь все нормальные люди знают что"атошники"-обычные наёмники,как минимум.А как максимум-военные преступники и бандиты.
Letohradek    18.08.2019, 17:33
Оценка:  +1
Letohradek
Это была позиция ватного скота! Теперь ублюдку немного "подправят" здоровье! А ты - ватный еблан - следующий!
Nikolas_Adver    18.08.2019, 17:38
Оценка:  -7
Nikolas_Adver
а ты, херой, громко воняешь только здесь, а сам от повестки съебнул в щель между ног мамкину)))) ты докажи свои слова, приедь к нам и докажи, уебок)))))
Зорян_и_Шкиряк    18.08.2019, 17:36
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Эта его гражданская позиция ни в коем случае не умаляет его идиотизм. Согласны со мной?
bertal    18.08.2019, 17:55
Оценка:  -2
bertal
Не соглашусь, АТОшники не наемники , а простые люди без работы или без мозгов, с которых скоро спросят почему они убивали людей, вот тогда и наступит опа. Каждый идиот понимает что там живыт украинцы и кто за их убийство будет отвечать? правильно"наемники", вот такая опа, как и с афганцами-"мы вас т
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