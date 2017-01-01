Филатов: Коломойский вырезал из разговора, как я послал его

По его словам, из аудиозаписи вырезали фразу "Пошел ты н**уй! Я не хочу слушать эту ху*ю, бл*ть".

Мэр Днепра считает, что этот разговор специально слил в Сеть Коломойский между первым и вторым туром мерских выборов.

Филатов отметил, что влияние Коломойского в Украине значительно преувеличено.

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"Все думают, что он — князь тьмы, который всех дергает за ниточки как марионеток. Он продавец воздуха, и очень боится, чтобы этот образ не был разрушен. Я давно изучаю японскую демонологию. Так вот когда демона достают из чулана и направляют на него свет, знаете, что с ним случается? Он рассыпается. Так вот я готов направить на него свет. Если он этого хочет", - заявил мэр Днепра.