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СБУ заинтересовалась работой IMAX в Крыму

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В Ялте продолжает работу кинотеатр Сатурн-IMAX, где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим.
На оккупированном полуострове работает международная киносеть
На оккупированном полуострове работает международная киносеть
saturn-imax.ru
 
Служба безопасности Украины заинтересовалась работой канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии в аннексированном Крыму, сообщили в СБУ в ответ на запрос Крым.Реалии.
 
Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская отметила, что "после проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования".
 
Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время.
 
В Ялте продолжает работу кинотеатр Сатурн-IMAX, где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.
 
Посольство Канады в Украине ранее сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой.
 
Напомним, что в Саках в аннексированном Крыму российские военные случайно активировали 700-килограмовую ракету класса "воздух - поверхность" в ангаре аэродрома.
 
 
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Теги: Крым, санкции, IMAX, аннексия Крыма, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nesdeshniy    18.08.2019, 17:59
Оценка:  0
Nesdeshniy
А высший состав себеушников имеющих дома и квартирки в Крыму и вносящие в бюджет Крыма рубли за их сохранность, не хотят чего нибудь там возбудить против себя???
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