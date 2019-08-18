СБУ заинтересовалась работой IMAX в Крыму

В Ялте продолжает работу кинотеатр Сатурн-IMAX, где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим.

Служба безопасности Украины заинтересовалась работой канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии в аннексированном Крыму, сообщили в СБУ в ответ на запрос Крым.Реалии.

Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская отметила, что "после проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования".

Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время.

В Ялте продолжает работу кинотеатр Сатурн-IMAX, где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.

Посольство Канады в Украине ранее сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой.