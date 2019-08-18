В Киеве прошла репетиция Марша защитников

В воскресенье, 18 августа, в Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости, сообщает 5 канал.

Сегодня свои действия отработали около 100 человек — стюарды, отвечающие за движение участников шествия.

"Провели репетицию Марша защитников Украины. Отработали проблемные моменты, визуализировали колонны, разметили интервалы, — пишет в Facebook член Совета ветеранов АТО Антон Колумбет. — Это оказалось намного труднее, чем казалось. Но мы справимся".

В организационном комитете отметили, что маршрут шествия и сценарий уже согласовали с властями Киева и полицией. Колонна, сформированная из около двадцати "коробок", двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь на Крещатик и Майдан Незалежности. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

Напомним, что 15 августа в Киеве на взлетной полосе завода Антонов прошла первая репетиция официального Марша Чести ко Дню Независимости, который состоится 24 августа. В подготовке приняли участие несколько "коробок" военных, среди которых преимущественно орденоносцы. Режиссерами Ходы Достоинства (Марша Чести) стали продюсер и клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

Всего 24 августа в центре Киева будет два мероприятия - официальная Хода Достоинства стартует в 9:00, а Марш Защитников Украины - в 11:00.