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В Киеве прошла репетиция Марша защитников

Комментариев: 3
Свои действия в воскресенье, 18 августа, отработали около 100 человек — стюарды, отвечающие за движение участников шествия.
Репетиция Марша Защитников Украины
Репетиция Марша Защитников Украины
Соцсети
 
В воскресенье, 18 августа, в Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости, сообщает 5 канал.
 
Сегодня свои действия отработали около 100 человек — стюарды, отвечающие за движение участников шествия.
 
"Провели репетицию Марша защитников Украины. Отработали проблемные моменты, визуализировали колонны, разметили интервалы, — пишет в Facebook член Совета ветеранов АТО Антон Колумбет. — Это оказалось намного труднее, чем казалось. Но мы справимся".
 
В организационном комитете отметили, что маршрут шествия и сценарий уже согласовали с властями Киева и полицией. Колонна, сформированная из около двадцати "коробок", двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь на Крещатик и Майдан Незалежности. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.
 
Напомним, что 15 августа в Киеве на взлетной полосе завода Антонов прошла первая репетиция официального Марша Чести ко Дню Независимости, который состоится 24 августа. В подготовке приняли участие несколько "коробок" военных, среди которых преимущественно орденоносцы. Режиссерами Ходы Достоинства (Марша Чести) стали продюсер и клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.
 
Всего 24 августа в центре Киева будет два мероприятия - официальная Хода Достоинства стартует в 9:00, а Марш Защитников Украины - в 11:00.
 
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Теги: парад, День Независимости, день независимости украины, день независимости 24 августа, военный парад в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    18.08.2019, 19:24
Оценка:  -1
Антибес
Флаги ЛГБТ не забудьте взять"голубцы геройские"! :-)
KREMLIN_DEVIL    18.08.2019, 19:18
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
А когда Зе!лёнский будет обещанные премии вручать, через три года?
Антибес    18.08.2019, 19:25
Оценка:  0
Антибес
Премии этим пидopaм на презики и смазку? :-)
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