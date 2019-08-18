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Нетаньяху рассказал, зачем едет в Украину

Комментариев: 1
Премьер-министр Израиля назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами.
Нетаньяху уже в Киеве
Нетаньяху уже в Киеве
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение, заявил он журналистам перед вылетом в Украину.
 
В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.
 
 
"Я намерен обсудить с президентом (Владимиром Зеленским) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - добавил Нетаньяху.
 
Напомним, что прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.
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Теги: Израиль, визит, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
drozdikus    18.08.2019, 20:34
Оценка:  +1
drozdikus
надеюсь коцмана бобззу заберет... не удачника не любищего евреев) пускай научаатт работать
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