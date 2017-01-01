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Под Киевом таксист устроил смертельное ДТП

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Таксист на Renault Logan пытался обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб.
ДТП под Киевом
ДТП под Киевом
 
Под Киевом на Гостомельской трассе таксист устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие ДТП, сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.
 
Таксист на Renault Logan пытался обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб. После удара машину раскрутило, и она отлетела на дерево.
 
В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.
 
Напомним, что в центре Киева, на улице Саксаганского, автомобиль полиции охраны сбил девушку.
 
 
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Теги: автомобили, Киев, ДТП
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Источник: korrespondent.net

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