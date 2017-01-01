Под Киевом таксист устроил смертельное ДТП

Таксист на Renault Logan пытался обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб.

Под Киевом на Гостомельской трассе таксист устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие ДТП, сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

Таксист на Renault Logan пытался обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб. После удара машину раскрутило, и она отлетела на дерево.

В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.