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В Запорожье разоблачили российского шпиона - СМИ

Комментариев: 3
Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить.
 
В Запорожье разоблачили агента российского Главного управления разведки, который работал на стратегическом заводе МиГремонт и передавал России секретные данные, сообщает ТСН.
 
У задержанного Алексея Лазаренко на флешке нашли фото ударных украинских истребителей. Уточняется, что он был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его летом на границе с Россией.
 
 
По данным следствия, он пытался выехать в РФ к куратору с новыми данными о заводе. Также украинская сторона называет имя куратора - им является офицер ГРУ Сергей Казачков.
 
Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить, так как после отправки информации они меняли уникальный идентификационный код.
 
Напомним, ранее у первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александра Астахова в рамках открытого уголовного дела, изъяли открытую в феврале 2014 года сберкнижку с двумя миллионами рублей и секретные военные документы.
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Теги: Украина-Россия, Запорожье, шпионаж, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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МаюРацию    18.08.2019, 22:46
Оценка:  -2
МаюРацию
: )ДБ!!!
Letohradek    18.08.2019, 22:45
Оценка:  +1
Letohradek
Подобных козликов вешать надо на центральных площадях городов! Исключительно, на георгиевских лентах!
Ira0955    18.08.2019, 22:34
Оценка:  0
Ira0955
Скоро и тебя возьмут за жирную сраку БиЛола)))
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