В Запорожье разоблачили российского шпиона - СМИ

Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить.

В Запорожье разоблачили агента российского Главного управления разведки, который работал на стратегическом заводе МиГремонт и передавал России секретные данные, сообщает ТСН.

У задержанного Алексея Лазаренко на флешке нашли фото ударных украинских истребителей. Уточняется, что он был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его летом на границе с Россией.

По данным следствия, он пытался выехать в РФ к куратору с новыми данными о заводе. Также украинская сторона называет имя куратора - им является офицер ГРУ Сергей Казачков.

Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить, так как после отправки информации они меняли уникальный идентификационный код.