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Разумков: Быстро закончить войну не удастся

Комментариев: 3
Глава партии Слуга народа заявил, что этот вопрос не решает парламент, а это большой путь, который должна пройти вся страна.
В Слуге Народа поняли, что быстрых решений сложных проблем нет
В Слуге Народа поняли, что быстрых решений сложных проблем нет
 
Войну на Донбассе быстро закончить не удастся, заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в интервью НВ.
 
"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - сказал Разумков.
 
Напомним, что 7 августа президент Владимир Зеленский в ответ на убийство четверых морпехов позвонил Путину и заявил, что нужно срочно встретиться с лидерами нормандской четверки, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну". 
 
Верховная Рада девятого созыва начнет работу 29 августа. 
 
 
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Теги: донбасс, Слуга народа, война на Донбассе, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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kk_outlet_cloth    19.08.2019, 00:30
Оценка:  0
kk_outlet_cloth
Да вы шо?!..
ВосставшийИзБана    18.08.2019, 23:47
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А что, просто перестать стрелять нельзя?
Letohradek    18.08.2019, 23:21
Оценка:  +4
Letohradek
А шо ж так? Будете продолжать зарабатывать на крови? ))) Хотелось бы прочесть комментарии зэбилов по этому случаю!
ВосставшийИзБана    18.08.2019, 23:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Кто-то из великих сказал: Критиковать - это говорить, как сделал бы сам, если бы умел.

Так вот, команда артикля критиковала умело. А когда пришлось делать - вот тут то и всплыло, что они-то ничего и не умеют.
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