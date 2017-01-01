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В Буковеле оборвался трос на аттракционе, пострадали два человека

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Несчастный случай произошел во время роупджампинга. Двое молодых людей упали на пешеходную дорожку и получили травмы.
Роупджампинг в Буковеле
Роупджампинг в Буковеле
bukovel.com
 
На территории туристического комплекса Буковель в Ивано-Франковской области во время роупджампинга пострадали 21-летняя девушка и 26-летний парень из Львовской области. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило издание Галицкий корреспондент.
 
Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу. Во время экстремального прыжка с высоты оборвался трос и молодые люди упали на пешеходную дорожку.
 
Пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу города Яремче. Позже парня перевезли в реанимацию в Ивано-Франковске.
 
По информации издания, состояние обоих стабильное, угрозы жизни нет.
 
Пресс-секретарь Буковеля Оксана Островская отметила, что курорт не несет ответственности за инцидент, так как экстремальное развлечение принадлежит предпринимателю, которому выделили место для деятельности.
 
При этом курорт временно прекратил работу аттракциона, на котором произошел несчастный случай, и инициировал проверку всех имеющихся экстремальных развлечений.
 
По словам Островской, представители сервиса утверждают, что трос, который оборвался, имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован.
 
Ведется расследование инцидента, трос отправлен на экспертизу.
 
 
Ранее сообщалось, что в Киеве 36-летний мужчина прыгнул с парашютом с крыши многоэтажного дома и повис на фонарном столбе.

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Теги: падение, экстрим, курорт, прыжок, аттракцион, Буковель, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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