У Зеленского объявили конкурс на должности глав РГА в шести областях

В команде президента ищут руководителей районных государственных администраций в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

Заявку на участие в отборе можно подать на сайте проекта LIFT pixabay.com

Команда президента Владимира Зеленского объявила о начале открытого конкурса на должность глав районных государственных администраций во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Об этом пресс-служба команды Зеленского сообщила в Facebook 18 августа.

Главными требованиями к кандидатам является высшее образование, умение эффективно управлять людьми, открытость для журналистов и телекамер, умение работать с большим потоком информации, наличие базовых знаний законодательства Украины, отсутствие проблем с законом, негативное отношение к коррупции и "готовность к сложностям и преградам".

Также необходимо иметь не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях.

Отправить заявку на участия в конкурсе предлагается по ссылкам в Facebook.

Ранее команда президента запустила социальный проект LIFT , который посвящен интеграции современных технологий в процесс управления государством.

Напомним, в мае глава государства презентовал запуск проекта LIFT , который поможет каждому украинцу вовлечься в процесс управления страной.

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