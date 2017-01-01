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После пожара в Одессе задержаны еще три человека - СМИ

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На всех объектах, принадлежащих владельцу гостиницы Токио Стар, прошли обыски, пишет Думская.
Гостиница Токио Стар после пожара
Гостиница Токио Стар после пожара
dumskaya.net
 
Поле пожара в одесском отеле Токио Стар полиция проводит масштабную операцию. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщило издание Думская.
 
Отмечается, что в течение дня 18 августа были проведены обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе в гостинице Зирка.
 
Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека.  
 
По данным источников издания, в следственных действиях участвует СБУ. В отеле изъяли документы, деньги из сейфа, обыскали номера, а также принадлежащие Черному апартаменты.
 
Также, как уточнил собеседник Думской, был проведен обыск в отеле Зирка. Задержаны его управляющая и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.
 
Работники Токио Стар рассказали, что пожар начался в помещении прачечной на нижнем этаже и за считанные минуты распространился до верхнего этажа.
 
Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт проводки и ненамеренный поджог.
 
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице Токио Стар. Погибли девять человек и еще десять пострадали. 

Правоохранители проверяют три версии инцидента: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием. 

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Теги: Одесса, гостиница, пожар, отель, обыски
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Источник: korrespondent.net

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