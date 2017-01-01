Итоги 18 августа: Интерес к Гренландии, акции в Гонконге

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Дональд Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии; в Гонконге прошли массовые протесты: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.

По словам американского лидера, вопрос не является “номером один“ в повестке дня, однако со стратегической точки зрения США заинтересованы в острове.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии и выразила надежду, что президент США пошутил.

Супертанкер Ирана покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля, покинул Гибралтар. Эту информацию подтвердил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.

Судно сменило название с Grace 1 на Adrian Darya и начало движение в направлении международных вод.

В Гонконге прошла масштабная акция протеста

В Гонконге на антиправительственную демонстрацию вышли более 1,7 миллиона человек, заявили организаторы акции. Несмотря на сильный дождь, люди митинговали до самой ночи.

Полиция города называет более скромное число демонстрантов. По данным правоохранителей, в самый разгар протеста в парке Виктория находились 128 тысяч человек.

За взрыв на свадьбе в Кабуле взяло ответственность ИГ

Террористическая группировка “Исламское государство“ взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в столице Афганистана, в результате которого погибли 63 человека.

В Киеве прошла репетиция Марша ко Дню Независимости

В столице состоялась первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости. Маршрут шествия и сценарий уже согласован с властями Киева и полицией.

В Арктике зафиксировали исторический температурный рекорд

Шведская метеорологическая станция 26 июля зафиксировала максимальную температуру в Арктике − 34,8 градуса тепла по Цельсию.