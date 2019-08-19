Нацгвардеец погиб из-за неправильного обращения с оружием - штаб ООС

Еще трое человек ранены. Правоохранители проводят оперативно-следственные действия.

В воскресенье, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб военнослужащий и еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

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“Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят оперативно-следственные действия для установления обстоятельств и причин происшествия.

Как сообщалось, подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 августа, 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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