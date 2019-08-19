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Нцгвардеец погиб из-за неправильного обращения с оружием - штаб ООС

Комментариев: 5
Еще трое человек ранены. Правоохранители проводят оперативно-следственные действия.
Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности
Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности
facebook/Операція об'єднаних сил

В воскресенье, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб военнослужащий и еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

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“Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят оперативно-следственные действия для установления обстоятельств и причин происшествия.

Как сообщалось, подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 августа, 13 раз нарушили режим прекращения огня. 

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Теги: Донбасс, оружие
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    19.08.2019, 09:34
Оценка:  0
fkrfyfan
А, что сказка про прилетевшую мину, привязанную к патрону, по второму разу не прокатывает?
Boxerogos    19.08.2019, 09:24
Оценка:  +1
Boxerogos
Прекрасная новость!Побольше бы таких новостей.
Rangol    19.08.2019, 09:04
Оценка:  +1
Rangol
Самозастрелился сальник. Что совесть замучила за невинно убиенных детей, женщин и стариков Донбаса? Не верю, просто ДБ, что припёрлись с оружием на донбасские земли
fulminate    19.08.2019, 09:19
Оценка:  -2
fulminate
Нажрался с утра? Тебе же по русски написали что это несчастный случай из за неосторожного обращения с оружием. Теперь понимаю откуда такая реакция на украинский язык у тебе подобных. До тебя даже твой родной не всегда доходит...
fulminate    19.08.2019, 09:22
Оценка:  -3
fulminate
Кстати, если у тебя настолько короткая память, то я тебе напомню что ВСУ были на донбассе задолго до того, как "новые русские" белку поймали. Припеся с оружием на донбасс кто-то другой...
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