Синоптики обещают Украине много солнца

Сегодня в Украине осадков не прогнозируют.

Синоптики не прогнозируют 19 августа в Украине осадков. Между тем, будет много солнца и тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня будет тепло и солнечно. На протяжении дня воздух прогреется в пределах +28…+31 градус по Цельсию.

На востоке Украины также будет тепло и солнечно. Осадков не протяжении дня не стоит ожидать. На термометре +26…+29 градусов.

Южным регионам сегодня обещают теплый летний день. На улице +27…+30 градусов по Цельсию.

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На севере страны сегодня осадков не прогнозируют. Будет облачно с прояснениями. Столбик термометра на протяжении дня поднимется к максимальной отметке +30 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня солнечно и тепло. На термометре +26…+29 градусов по Цельсию.

В столице 19 августа ожидается классический летний день. Сегодня воздух прогреется в пределах +27…+29 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украину вернется жара до +37. В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов.

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