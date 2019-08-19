“Ничего против князей и гетманов не имею”: Разумков рассказал о кабинете спикера

Дмитрий Разумков уже видел свой будущий кабинет .

Глава пропрезидентской партии “Слуга народа” и будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что уже видел свой кабинет в стенах парламента. Об этом рассказал в интервью Новому Времени.

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Разумков отметил, что встречался в кабинете с Андреем Парубием.

Журналист издания напомнил, что в качестве наследства Парубий оставил на стенах кабинета портреты украинских гетманов и князей, чтоб следили за новым спикером Рады. Между тем, Разумков пообещал, что портреты оставит.

Не думаю, что он именно для меня готовился, но ничего против украинских князей и гетманов не имею, - ответил политик.

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Также новый спикер парламента заявил, что ремонт в своем рабочем кабинете делать не будет. Оставит все, как есть сегодня.

Напомним, Разумков ответил, на какую зарплату претендует. Глава партии "Слуга народа" также считает, что одной из трех ключевых реформ должна стать образовательная.

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