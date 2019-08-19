Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном о Донбассе

Президенты встретятся в форте Брегансон и обсудят Украину.

Путин прилетел во Францию ради встречи с Макроном EPA/UPG

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Президент России Владимир Путин прибыл во Францию, где сегодня в форте Брегансон пройдет его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры Путина и Макрона пройдут в резиденции президента Франции. Политики обсудят, в первую очередь, Украину. Накануне визита Путина иностранные СМИ уточняли, что приоритетным вопросом для Макрона будет мир на Донбассе и встреча в "нормандском формате".

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Президенты также обсудят напряженность вокруг ядерной программы Ирана и конфликт в Сирии.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Путина "повлиять" на боевиков на Донбассе, чтобы остановить войну. Он призвал к новому раунду переговоров в "нормандском формате".

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы прошли пикеты за деоккупацию Крыма.

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