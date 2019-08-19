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Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном о Донбассе

Комментариев: 3
Президенты встретятся в форте Брегансон и обсудят Украину.
Путин прилетел во Францию ради встречи с Макроном
Путин прилетел во Францию ради встречи с Макроном
EPA/UPG

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Президент России Владимир Путин прибыл во Францию, где сегодня в форте Брегансон пройдет его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС. 

Переговоры Путина и Макрона пройдут в резиденции президента Франции. Политики обсудят, в первую очередь, Украину. Накануне визита Путина иностранные СМИ уточняли, что приоритетным вопросом для Макрона будет мир на Донбассе и встреча в "нормандском формате".

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Президенты также обсудят напряженность вокруг ядерной программы Ирана и конфликт в Сирии.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Путина "повлиять" на боевиков на Донбассе, чтобы остановить войну. Он призвал к новому раунду переговоров в "нормандском формате".

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы прошли пикеты за деоккупацию Крыма.

 

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Комментариев (4)
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Хитрый-Лис    19.08.2019, 10:50
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Бухать будит.........
T-REX2    19.08.2019, 10:59
Оценка:  +2
T-REX2
Он же не Хряк
KREMLIN_DEVIL    19.08.2019, 11:01
Оценка:  -3
KREMLIN_DEVIL
Этj точно, Xyйло не выходит из запоя! Какое там бухать
VSHIVANKA    19.08.2019, 11:09
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НЕ , БУДУТ РЕШАТЬ, ЧТО С ВАМИ БАРАНАМИ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ....)))
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