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В сети показали, как отдыхает глава ОП Богдан

Комментариев: 2
Андрей Богдан посетил публичное мероприятие.
Богдан фотографировался с поклонниками
Богдан фотографировался с поклонниками
Страна

В пятницу, 16 августа, Андрей Богдан вместе со своей девушкой Анастасией Сличной посетил танцевальный фестиваль “Белые ночи”, который состоялся на Арт-заводе “Платформа” в Киеве. Об этом передает Страна.

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Отмечается, что на публичное мероприятие Богдан пришел с охраной. Вместе с главой ОП заметили минимум двух телохранителей.

Богдан со своей спутницей посетил несколько сцен, где играли диджеи. Около 2 часов ночи его видели на фуд-корте с уличной едой. Чиновник фотографировался с поклонниками.

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Девушка Андрея Богдана Анастасия Сличная призналась журналистам, что на подобном мероприятии они впервые, но получили максимум удовольствия.

По информации журналистов, до посещения фестиваля пара проводила время в одном из заведений Киева. Там в компании хоккеиста Волощенко они курили кальян.

Богдан отдыхал с другом и девушкой
Богдан отдыхал с другом и девушкой
facebook.com/profile.php?id=100003454971930

Напомним, в ГПУ не знает, сколько Луценко потратил на отдых во Франции. Информация о личных тратах генпрокурора не документируется правоохранительным ведомством.

 

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Теги: Богдан, Сличная, отдых, пара
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Комментариев (3)
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qwsdcvnm    19.08.2019, 11:09
Оценка:  0
qwsdcvnm
Этому гандoну нельзя доверять .
KREMLIN_DEVIL    19.08.2019, 10:59
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
Так "близки" они с народом, что без охраны никуда!
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 10:45
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Фу! Гадюшник для заезжей гопоты.
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