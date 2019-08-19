В сети показали, как отдыхает глава ОП Богдан

Андрей Богдан посетил публичное мероприятие.

В пятницу, 16 августа, Андрей Богдан вместе со своей девушкой Анастасией Сличной посетил танцевальный фестиваль “Белые ночи”, который состоялся на Арт-заводе “Платформа” в Киеве. Об этом передает Страна.

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Отмечается, что на публичное мероприятие Богдан пришел с охраной. Вместе с главой ОП заметили минимум двух телохранителей.

Богдан со своей спутницей посетил несколько сцен, где играли диджеи. Около 2 часов ночи его видели на фуд-корте с уличной едой. Чиновник фотографировался с поклонниками.

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Девушка Андрея Богдана Анастасия Сличная призналась журналистам, что на подобном мероприятии они впервые, но получили максимум удовольствия.

По информации журналистов, до посещения фестиваля пара проводила время в одном из заведений Киева. Там в компании хоккеиста Волощенко они курили кальян.

Богдан отдыхал с другом и девушкой facebook.com/profile.php?id=100003454971930

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