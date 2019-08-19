Отдых испорчен: Под Херсоном очередное нашествие медуз

Медуз огромное множество, это очень мешает отдыхающим.

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В курортном городе Геническ (Херсонская область) море “оккупировали“ медузы.

Об этом сообщают в Telegram-канале “ХС.Харьков“.

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“Море превратилось в суп с галушками“, - прокомментировали в сети ситуацию на морском побережье.

Как видно на видео, каждый сантиметр моря заполонили медузы.

Отметим, что в последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря, испортив отдых многим аллергикам и детям. Ситуацию прокомментировали в сети.

Как сообщалось, в Арктике зафиксировали исторический температурный рекорд. Шведская метеорологическая станция 26 июля зафиксировала максимальную температуру в Арктике − 34,8 градуса тепла по Цельсию.

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