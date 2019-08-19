Отдых испорчен: Под Херсоном очередное нашествие медуз
В курортном городе Геническ (Херсонская область) море “оккупировали“ медузы.
Об этом сообщают в Telegram-канале “ХС.Харьков“.
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“Море превратилось в суп с галушками“, - прокомментировали в сети ситуацию на морском побережье.
Как видно на видео, каждый сантиметр моря заполонили медузы.
Отметим, что в последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря, испортив отдых многим аллергикам и детям. Ситуацию прокомментировали в сети.
Как сообщалось, в Арктике зафиксировали исторический температурный рекорд. Шведская метеорологическая станция 26 июля зафиксировала максимальную температуру в Арктике − 34,8 градуса тепла по Цельсию.
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