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Отдых испорчен: Под Херсоном очередное нашествие медуз

Комментариев: 1
Медуз огромное множество, это очень мешает отдыхающим.
Отдых испорчен: Под Херсоном очередное нашествие медуз
© Скриншот
Фото 1/3
  • Каждый сантиметр моря заполонили медузы
  • Каждый сантиметр моря заполонили медузы
  • Каждый сантиметр моря заполонили медузы
Отдых испорчен: Под Херсоном очередное нашествие медуз
Каждый сантиметр моря заполонили медузы
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В курортном городе Геническ (Херсонская область) море “оккупировали“ медузы.

Об этом сообщают в Telegram-канале “ХС.Харьков“.

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“Море превратилось в суп с галушками“, - прокомментировали в сети ситуацию на морском побережье.

Как видно на видео, каждый сантиметр моря заполонили медузы. 

Отметим, что в последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря, испортив отдых многим аллергикам и детям. Ситуацию прокомментировали в сети.

Как сообщалось, в Арктике зафиксировали исторический температурный рекорд. Шведская метеорологическая станция 26 июля зафиксировала максимальную температуру в Арктике − 34,8 градуса тепла по Цельсию.

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Теги: экология, медузы, Херсонская область
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    19.08.2019, 10:42
Оценка:  +2
VSHIVANKA
МЕДУЗЫ КРЕМЛЯ.....)))
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