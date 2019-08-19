“Тупая овца”: “Слуга народа” Бужанский публично оскорбил журналистку

Максим Бужанский назвал журналистку известного издания “тупой овцой”.

Новоизбранный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский публично оскорбил журналистку издания Новое время Ольгу Духнич. Об этом политик написал на своем Telegram-канале.

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Будущего нардепа не удовлетворило высказывание журналистки о нем в ходе интервью с лидером партии “Слуга народа” Дмитрием Разумковым.

Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем “Слуги Народа” заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича". Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ, - написал Бужанский.

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Между тем, сама журналистка Ольга Духнич заявила, что нет смысла выяснять отношения с “голубем, который нагадил вам на рукав пальто”. Также она призвала Бужанского принести извинения изданию Новое время, которое он также публично оскорбил в ее лице.

Официальной реакции партии “Слуга народа” на слова Бужанского пока нет.

Напомним, экс-ведущий 1+1 Иванов угодил в скандал со “слугой народа” Бужанским. Иванов публично оскорбил нардепа, с которым мечтал познакомиться.

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