В оборонном деле Гладковского-младшего назначили четыре экспертизы

НАБУ проведет три товароведческие и одну компьютерно-техническую экспертизу.

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Суд по ходатайству НАБУ назначило три товароведческие и одну компьютерно-техническую экспертизы в уголовном производстве в отношении Игоря Гладковского, Виталия Жукова и Андрея Рогозы, передает “Слово и дело“.

Речь идет о возможном завладении 250 млн грн компаниями, которые связаны с сыном бывшего первого замсекретаря СНБО и его друзьями. Соответствующие решения в июле-августе принял Соломенский районный суд города Киева.

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По данным следствия, группа в составе Гладковского-младшего, Рогозы и Жукова, которым подконтрольны “Оптимумспецдеталь“ и “Фирма “Ренал“ завладела суммой примерно в 250 млн грн госбюджета и госпредприятий при выполнении договоров о поставках бронетанкового вооружения и техники.

При этом они привлекли экс-первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, должностных лиц Минобороны, ГК “Укроборонпром“, “Житомирский бронетанковый завод“, “Львовский бронетанковый завод“, “Харьковский бронетанковый завод“, “Киевский бронетанковый завод“, “Изюмский приборостроительный завод“, “Антонов“, “Кузню на Рыбацком“ и другие ГП.

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Напомним, ранее сообщалось, что в декларации Гладковского нашли нарушения.

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