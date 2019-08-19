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В Харькове декоммунизировали мост

Комментариев: 4
На очереди декоммунизации еще два здания в городе.
Последний серп-молот на Балашовском путепроводе демонтирован
Последний серп-молот на Балашовском путепроводе демонтирован
shukach.com

В Харькове демонтировали последний серп и молот на Балашовском путепроводе.

Об этом сообщает общественная организация "Свитанок" на своей странице в Facebook.

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"На днях был демонтирован последний серп-молот на Балашовском путепроводе. В 2016 году было демонтировано 3 шт, а 4-й в силу ремонтных работ не демонтировали и так о нем и забыли. После более полгода бумажной волокиты был в конце концов демонтирован", — рассказали в организации

Как сообщалось 3 апреля, в Николаеве "декоммунизировали" хлеб.

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Теги: декоммунизация, Харьков, мост
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    19.08.2019, 11:06
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А КОГДА ЭУРОПЭЙЦИ ОТДАДУТ КЛЯТИЕ КОМУНЯЦЬКИ ЗЕМЛИ , КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИПИСАНЫ К УКРАИНЕ ВО ВРЕМЯ СССР ?
asfd0    19.08.2019, 11:06
Оценка:  +3
asfd0
Правильно и свастику присобачить что б уж остаточно.
dinops    19.08.2019, 11:00
Оценка:  +3
dinops
Очередная победа... И дешевле чем ремонт
T-REX2    19.08.2019, 10:58
Оценка:  +3
T-REX2
Лучше бы отремонтировали
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