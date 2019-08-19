В Харькове декоммунизировали мост

На очереди декоммунизации еще два здания в городе.

В Харькове демонтировали последний серп и молот на Балашовском путепроводе.

Об этом сообщает общественная организация "Свитанок" на своей странице в Facebook.

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"На днях был демонтирован последний серп-молот на Балашовском путепроводе. В 2016 году было демонтировано 3 шт, а 4-й в силу ремонтных работ не демонтировали и так о нем и забыли. После более полгода бумажной волокиты был в конце концов демонтирован", — рассказали в организации

Как сообщалось 3 апреля, в Николаеве "декоммунизировали" хлеб.

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