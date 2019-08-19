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Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве

Комментариев: 3
Президент Украины встретил израильского премьера у Мариинского дворца.
Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве
© EPA/UPG
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  • Зеленский встретил Нетаньяху у Мариинского дворца
  • Президент Украины и премьер Израиля проводят переговоры в Киеве
  • Нетаньяху прибыл в Украину впервые за 20 лет
  • На плацу перед дворцом был выстроен почетный караул из трех родов войск
Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве
Зеленский встретил Нетаньяху у Мариинского дворца
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В Мариинском дворце в Киеве утром в понедельник, 19 августа, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Корреспондент.

Официальный визит начался с церемонии встречи израильского лидера Зеленским возле Мариинского дворца. На плацу перед дворцом был выстроен почетный караул из трех родов войск.

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Как известно, на 12:45 запланировано подписание двусторонних документов, а в 13:00 Зеленский и Нетаньяху сделают заявления для СМИ.

В 15:20 в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр лидеры обеих стран примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

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Напомним, ранее сообщалось, что супруга Нетаньяху скандалила в самолете и, прибыв в Киев, бросила на землю хлеб-соль.

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Теги: Украина, Израиль, Нетаньяху, Владимир Зеленский
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Комментариев (3)
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Ostiohandroz    19.08.2019, 12:14
Оценка:  +1
Ostiohandroz
Shalom!
futbolprognoz    19.08.2019, 11:50
Оценка:  -3
futbolprognoz
нам пофиг на ваш бабий яр. Ты разберись с современностью. Какого хера эти евреи часто тупо заворачивают весь самолёт туристов (может там и есть гасторбайтеры на рейсе, но и есть и обычные туристы), издеваются много часов над украинцами и потом депортируют обратно? И это при безвизовом режиме.
T-REX2    19.08.2019, 11:37
Оценка:  +1
T-REX2
А хуле морячки батарейки рекламируют?
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