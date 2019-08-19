Президент Украины встретил израильского премьера у Мариинского дворца.

Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве

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Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве

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В Мариинском дворце в Киеве утром в понедельник, 19 августа, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Корреспондент.

Официальный визит начался с церемонии встречи израильского лидера Зеленским возле Мариинского дворца. На плацу перед дворцом был выстроен почетный караул из трех родов войск. Читай также: Нетаньяху рассказал, зачем едет в Украину Как известно, на 12:45 запланировано подписание двусторонних документов, а в 13:00 Зеленский и Нетаньяху сделают заявления для СМИ.

В 15:20 в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр лидеры обеих стран примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

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Напомним, ранее сообщалось, что супруга Нетаньяху скандалила в самолете и, прибыв в Киев, бросила на землю хлеб-соль.

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