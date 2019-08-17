В Запорожье боксер избил влюбленную пару перед свадьбой
В Запорожье боксер жестоко избил молодую пару накануне их свадьбы. Видео жесткого избиения жениха и невесты за день до их свадьбы опубликовал на своей странице в Instagram блогер Андрей Лукин.
Читай также: Суд арестовал мужчину за избиение ветерана АТО
Сообщается, что боксер Евгений Скрипников со своей девушкой начали избивать пару за то, что те сделали им замечание. Лукин пишет, что боксер и его спутница около 12 часов ночи выпивали и слишком громко себя вели. Тогда парень с девушкой сделали им замечание, на которое они неадекватно отреагировали.
По словам Лукина, сейчас боксер угрожает физической расправой человеку, который снял избиение на видео.
Читай также: В Черновцах мужчина до смерти избил сожительницу
Сама потерпевшая девушка по имени Алена говорит, что никаких замечаний они не делали. По словам девушки, она просто ждала своего жениха Владимира на улице. В этот момент к ней подошел боксер и начала орать по непонятным причинам. Позже подошел жених девушки. Тогда злоумышленник по неизвестным причинам начал избивать молодоженов. Ему помогала девушка.
Все уже в курсе этого жуткого происшествия Негодяй с Шевченковского района улица Авалиани 9. 12 часов ночи. Избил пару, у которой на следующий день должна была быть свадьба, только за то, что ему сделали замечание, что он со своей «девушкой», которая помогала избивать, бухали и орали на всю улицу. Евгений Иванович Скрипников . Сейчас он угрожает расправой человеку который снял на видео и выложил в сети это преступление !!!Нужно всем городом проконтролировать что бы этот негодяй понёс справедливое наказание, и пальцем не смог больше никого коснуться. У парня сломана челюсть и нужна операция !!! #беспредел #запорожье #избиение #наказать #справедливость #избиение #беспредел
В результате происшествия, у Владимира сломана челюсть и ему пока нельзя разговаривать, также у парня рассечение на затылке. Девушка рассказала, что он нуждается в операции, сумма которой 25 тысяч гривен.
Напомним, в Николаеве задержали блогера, жестоко избившего ветерана АТО. Видеоблогер Сороченко угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram