В Запорожье боксер избил влюбленную пару перед свадьбой

У жениха сломана челюсть, а невеста получила синяки и ссадины.

В Запорожье боксер жестоко избил молодую пару накануне их свадьбы. Видео жесткого избиения жениха и невесты за день до их свадьбы опубликовал на своей странице в Instagram блогер Андрей Лукин.

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Сообщается, что боксер Евгений Скрипников со своей девушкой начали избивать пару за то, что те сделали им замечание. Лукин пишет, что боксер и его спутница около 12 часов ночи выпивали и слишком громко себя вели. Тогда парень с девушкой сделали им замечание, на которое они неадекватно отреагировали.

По словам Лукина, сейчас боксер угрожает физической расправой человеку, который снял избиение на видео.

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Сама потерпевшая девушка по имени Алена говорит, что никаких замечаний они не делали. По словам девушки, она просто ждала своего жениха Владимира на улице. В этот момент к ней подошел боксер и начала орать по непонятным причинам. Позже подошел жених девушки. Тогда злоумышленник по неизвестным причинам начал избивать молодоженов. Ему помогала девушка.

В результате происшествия, у Владимира сломана челюсть и ему пока нельзя разговаривать, также у парня рассечение на затылке. Девушка рассказала, что он нуждается в операции, сумма которой 25 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве задержали блогера, жестоко избившего ветерана АТО. Видеоблогер Сороченко угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами.

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