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В Запорожье боксер избил влюбленную пару перед свадьбой

Комментариев: 5
У жениха сломана челюсть, а невеста получила синяки и ссадины.
Парню нужна операция
Парню нужна операция
zabor.zp.ua

В Запорожье боксер жестоко избил молодую пару накануне их свадьбы. Видео жесткого избиения жениха и невесты за день до их свадьбы опубликовал на своей странице в Instagram блогер Андрей Лукин.

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Сообщается, что боксер Евгений Скрипников со своей девушкой начали избивать пару за то, что те сделали им замечание. Лукин пишет, что боксер и его спутница около 12 часов ночи выпивали и слишком громко себя вели. Тогда парень с девушкой сделали им замечание, на которое они неадекватно отреагировали.

По словам Лукина, сейчас боксер угрожает физической расправой человеку, который снял избиение на видео. 

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Сама потерпевшая девушка по имени Алена говорит, что никаких замечаний они не делали. По словам девушки, она просто ждала своего жениха Владимира на улице. В этот момент к ней подошел боксер и начала орать по непонятным причинам. Позже подошел жених девушки. Тогда злоумышленник по неизвестным причинам начал избивать молодоженов. Ему помогала девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все уже в курсе этого жуткого происшествия Негодяй с Шевченковского района улица Авалиани 9. 12 часов ночи. Избил пару, у которой на следующий день должна была быть свадьба, только за то, что ему сделали замечание, что он со своей «девушкой», которая помогала избивать, бухали и орали на всю улицу. Евгений Иванович Скрипников . Сейчас он угрожает расправой человеку который снял на видео и выложил в сети это преступление !!!Нужно всем городом проконтролировать что бы этот негодяй понёс справедливое наказание, и пальцем не смог больше никого коснуться. У парня сломана челюсть и нужна операция !!! #беспредел #запорожье #избиение #наказать #справедливость #избиение #беспредел

Допис, поширений Андрей Лукин «ПРАНА» (@prana.108)

В результате происшествия, у Владимира сломана челюсть и ему пока нельзя разговаривать, также у парня рассечение на затылке. Девушка рассказала, что он нуждается в операции, сумма которой 25 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве задержали блогера, жестоко избившего ветерана АТО. Видеоблогер Сороченко угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами.

 

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Комментариев (5)
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asfd0    19.08.2019, 12:44
Оценка:  0
asfd0
Тили-тили тесто - современный вариант.
Letohradek    19.08.2019, 11:46
Оценка:  -1
Letohradek
Было бы справедливо, отловить боксера и сломать ему челюсть!
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 11:58
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Справедливо таких уничтожать.
Letohradek    19.08.2019, 12:26
Оценка:  0
Letohradek
И с этим соглашусь!
Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 12:37
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Вы оба - два придурка. Ломать, убивать... А ведь даже не известна причина конфликта! Ладно Лихорадек - он тут в амплуа записного идиота. Но Вы, товарищ Боцман!.. Вы же совсем упоролись в последнее время! Возьмите себя в руки; я с всё большей печалью взираю на Вас!
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