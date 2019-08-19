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Под Киевом задержана банда грабителей-иностранцев

Комментариев: 1
Для задержания полиции пришлось объявлять план-перехват.
Под Киевом задержана банда грабителей-иностранцев
© facebook.com/Андрій Нєбитов
Фото 1/7
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
Под Киевом задержана банда грабителей-иностранцев
Преступники задержаны
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В Киевской области правоохранителям удалось задержать банду иностранцев, ограбивших дом местного жителя. 

Об этом пишет сотрудник Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Небытов у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что поиск преступников велся круглосуточно, а после обнаружения их пришлось догонять на транспорте. При этом грабители были вооружены.

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“За дерзкое вооруженное разбойное нападение на дом жителя Бориспольщины задержана банда иностранцев!.. Полицейская операция “Перехват“ и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание!“, - пишет полицейский.

Как сообщалось 12 августа, в Украине разоблачили крупную преступную группировку.

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Теги: банда, грабители, Киевская область
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Комментариев (1)
КимЧенПых    19.08.2019, 11:52
Оценка:  +3
КимЧенПых
хачики вообще обнаглели
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