Под Киевом задержана банда грабителей-иностранцев

Для задержания полиции пришлось объявлять план-перехват.

В Киевской области правоохранителям удалось задержать банду иностранцев, ограбивших дом местного жителя.

Об этом пишет сотрудник Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Небытов у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что поиск преступников велся круглосуточно, а после обнаружения их пришлось догонять на транспорте. При этом грабители были вооружены.

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“За дерзкое вооруженное разбойное нападение на дом жителя Бориспольщины задержана банда иностранцев!.. Полицейская операция “Перехват“ и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание!“, - пишет полицейский.

Как сообщалось 12 августа, в Украине разоблачили крупную преступную группировку.

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