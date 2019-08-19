Кремль должен остановить боевиков на Донбассе - США

Посольство во Всемирный день гуманитарной помощи призвало РФ прекратить агрессию в отношении Украины.

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Посольство США призвало Россию остановить агрессию против Украины, так как именно Кремль контролирует боевиков на Донбассе. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине ко Всемирному дню гуманитарной помощи.

"Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму", - пишут дипломаты.

"Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - призвали американцы.

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер призвал не называть войну на Донбассе "внутренним конфликтом", ведь его затеяла Россия.

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