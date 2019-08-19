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Кремль должен остановить боевиков на Донбассе - США

Комментариев: 10
Посольство во Всемирный день гуманитарной помощи призвало РФ прекратить агрессию в отношении Украины.
США призвали Москву остановить войну в Украине
США призвали Москву остановить войну в Украине
facebook.com/pg/usdos.ukraine

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Посольство США призвало Россию остановить агрессию против Украины, так как именно Кремль контролирует боевиков на Донбассе. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине ко Всемирному дню гуманитарной помощи.

"Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму", - пишут дипломаты.

"Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - призвали американцы.

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер призвал не называть войну на Донбассе "внутренним конфликтом", ведь его затеяла Россия.

 

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Теги: агрессия, Донбасс, боевики, РФ, Украина, США
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Комментариев (11)
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Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 12:29
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Не остановятся. Все знают, что Майдан организовали американцы, которые не особо от этого и прятались, а теперь Москва закусила удила и не особо прячется на Донбассе. Ну а Украина для тех и других - просто ринг.
KREMLIN_DEVIL    19.08.2019, 12:35
Оценка:  -3
KREMLIN_DEVIL
Про "все знают" ты в кацапейскрй книжонке прочел?
VSHIVANKA    19.08.2019, 12:09
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВАШИНГТОН ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ УКРОПНЫХ КАРАТЕЛЕЙ В ДОНБАССЕ - РОССИЯ.....)))
КАК ВАМ ТАКОЙ ЗАГОЛОВОК?
Киев-45    19.08.2019, 12:19
Оценка:  -3
Киев-45
Еблан ты, ваня. Вам же, казламордым дегенератам тупин рай обещал ... потому не дёргайся и жди намеченного времени утилизации расеянского биомусора.
Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 12:31
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Но секундочку! Ваш оппонент прав! Точно такой же евроинтегрированный рай обещали и на Майдане. На выходе - xyй. Так что всё в точности!
А теперь некогда братские народы разругались и очутились в равных условиях в полной заднице.
addinol2008    19.08.2019, 12:08
Оценка:  +1
addinol2008
сша и британия по меморандуму должны остановить рахитов
Киев-45    19.08.2019, 12:14
Оценка:  -5
Киев-45
Увы, друже ... остановить и выбросить казламордых из Неньки можем только мы сами. Никто за нас воевать не будет. Янки и бриты могут только помогать нам вооружением и санкциями мышебратьям.
Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 12:32
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Вы вновь бредите тезисом, что "Весь мир нам должен" ? Забудьте!
fkrfyfan    19.08.2019, 11:59
Оценка:  -3
fkrfyfan
А Киев должен остановить своих карателей на Донбассе!
addinol2008    19.08.2019, 12:07
Оценка:  -1
addinol2008
не тебе рашковец квакать
fkrfyfan    19.08.2019, 12:22
Оценка:  -2
fkrfyfan
Тем более не тебе рагуль галицайский
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